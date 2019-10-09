Румунія U-21 – Україна U-21: українці провели передматчеве тренування

Вже завтра, 10 жовтня, підопічні Руслана Ротаня зіграють свій третій матч відбірного турніру Євро-2021 з командою Румунії.

Молодіжна збірна України напередодні зустрічі з румунами провела тренування безпосередньо на місці завтрашнього двобою, повідомляє УАФ.

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Стадіон у Плоєшті Іліє Оане, де завтра зіграє наша "молодіжка", вміщує трохи більше 15 000 глядачів. Тут свої виступи проводить і національна команда Румунії. Усі 24 підопічні Руслана Ротаня здорові й готові вийти на поле, однак, до завтрашнього протоколу потраплять тільки 20 футболістів.

Нагадаємо, збірна України U-21 у четвер, 10 жовтня, у матчі відбору Євро-2021 зіграє проти Румунії, а за чотири дні у товариському матчі зустрінеться з греками.

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