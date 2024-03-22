Молодіжна збірна України 22 березня проводить контрольний матч перед грою у відборі на чемпіонат Європи. Онлайн-трансляція гри Україна U-21 – Марокко U-23 – в цій новині на "Футбол 24".

Підопічні Унаї Мельгоси у Антальї зустрінуться зі збірною Марокко U-23. Стартовий свисток о 20:00 за київським часом. Безкоштовна трансляція спарингу доступна на YouTube-каналі УАФ та в цій новині на "Футбол 24".

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Це перший з двох матчів нашої молодіжки у березневому циклі. Наступний відбудеться 26 березня – виїзд до Азербайджану в рамках відбору на Євро-2025. Наразі Україна U-21 очолює свою групу, маючи максимальні 15 очок після 5 турів.

Стартовий склад України:

Трансляція матчу: