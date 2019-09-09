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Україна U-21 – Мальта U-21: Ротань розповів про кадрові проблеми та роботу над помилками після провалу з Фінляндією

19:23 456 Читать на русском
Україна U-21 – Мальта U-21: Ротань розповів про кадрові проблеми та роботу над помилками після провалу з Фінляндією
Руслан Ротань / Фото УАФ

Головний тренер молодіжної збірної України оцінив стан своїх підопічних перед другим матчем відбору на Євро-2021

 

"У деяких хлопців є ушкодження. Табір команди покинув Максим Луньов – травма не дозволила б йому взяти участь у грі. Хвилює ушкодження Бондаря. Ми чекаємо на рішення лікарів і визначимося з його можливою участю в матчі в день поєдинку. Із Русиним усе гаразд, він зможе зіграти.

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Звичайно, ми розібрали матч проти Фінляндії, вивчили свої помилки. Вони були очікуваними, тому що в нас оновився склад. Хлопці з юнацької збірної, які стали чемпіонами світу, поки що повністю не зрозуміли наші вимоги, наші принципи. Такі помилки трапляються, особливо в молодих футболістів. Ми їх розібрали, вказали на них гравцям. Вони все зрозуміли. Звичайно, помилки ще будуть, оскільки, повторюся, йдеться про молодих виконавців. Я попросив їх сильно не реагувати на такі моменти. Команда в процесі будівництва. Надалі, сподіваюся, таких помилок не буде.

Ми розібрали гру Мальти. Це команда, яка діє від оборони, непогано взаємодіє між лініями. Грає щільно. Очікуємо, що мальтійці будуть грати на контратаках. Наше завдання – бути дуже сконцентрованими, чого не вистачало з Фінляндією. Потрібно, щоб м'яч швидше пересувався, потрібно більше швидкості, аби домогтися позитивного результату", – цитує Ротаня офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, матч молодіжних збірних України та Мальти відбудеться завтра (10 вересня), о 18:30 за київським часом.

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