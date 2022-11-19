Молодіжна збірна України проводить спаринг з ізраїльськими однолітками в рамках тренувального збору в Грузії.

Матч Україна U-21 – Ізраїль U-21 стартує о 16:00 за київським часом. Пряму відеотрансляцію зустрічі можна подивитися безпосередньо в цій новині на "Футбол 24" з допомогою Youtube-каналу УАФ.

Стартовий склад України: Фесюн – Роман, Таловєров, Фарина, Лях – Сапуга, Михайленко – Кащук, Кучерявий, Брагару – Гончарук.

Запасні: Твардовський, Кінарейкін, Слюсар, Якуба, Желізко, Кулаковський, Бунчуков.

Руслан Ротан втратив багатьох футболістів через травми. Ще деяких гравців не відпустили клуби, оскільки чемпіонат України продовжується.

Українська молодіжка вийшла на Євро-2023, де зіграє наступного року в групі з Хорватією, Румунією та Іспанією. Ізраїль також подолав кваліфікацію на чемпіонат Європи.

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