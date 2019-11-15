Україна U-21 – Данія U-21: післяматчева прес-конференція Альберта Капелласа

Головний тренер молодіжної збірної Данії Альберт Капеллас прокоментував перемогу у матчі відбору Євро-2021 проти України (3:2).

"Сьогодні була дуже напружена гра. Для нас був дуже хороший день. Думаю, ми продемонстрували цікаву гру та потішили наших уболівальників красивими забитими голами. Напруга трималася до фінального свистка. Гадаю, кожен уболівальник був щасливим, що був присутній на такій грі.

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Ми знали, що Україна добре контролює м’яч та були готовими до важкої гри. Тому ми грали інтенсивно на початку матчу і нам вдалося забити. На щастя, ми все ж зуміли взяти 3 очки, хоча в кінці нам було важко. Ми могли навіть програти 4:3, це було цілком реально. В останні 15 хвилин ми провели кілька замін та змогли втримати позитивний для Данії результат. Великий комплімент моїм гравцям, які вміло поводилися у важких умовах наприкінці гри.

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Втім, у збірної України теж хороші гравці, а ми не змогли витримати хороший темп протягом всього матчу. Проти такої сильної команди це було непросто. Після першого м’яча України вони повірили в себе. Пенальті та вилучення? Я ніколи не сперечаюся з рішеннями арбітра, позаяк це завжди 50 на 50 – він приймає сторону однієї з команд", – розповів Капеллас.

Нагадаємо, збірна Данії U-21 обіграла своїх однолітків з України і випереджає команду Руслана Ротаня у 8-й відбірковій групі на 9 очок.

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