toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України U-21
УКРАЇНА - ЕСТОНІЯ ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020 УКРАЇНА U-21 - ДАНІЯ U-21

Україна U-21 – Данія U-21: післяматчева прес-конференція Альберта Капелласа

21:40 529 Читать на русском
Україна U-21 – Данія U-21: післяматчева прес-конференція Альберта Капелласа
Альберт Капеллас / фото Євгена Кравса

Головний тренер молодіжної збірної Данії Альберт Капеллас прокоментував перемогу у матчі відбору Євро-2021 проти України (3:2).

63’ Назарій Русин
74’ Георгій Цітаішвілі
 
Андреас Ольсен 5’
Андреас Ольсен 25’
Андреас Ольсен 59’
Мадс Серенсен 72’
5’ Андреас Ольсен
25’ Андреас Ольсен
59’ Андреас Ольсен
63’ Назарій Русин
72’ Мадс Серенсен
74’ Георгій Цітаішвілі

"Сьогодні була дуже напружена гра. Для нас був дуже хороший день. Думаю, ми продемонстрували цікаву гру та потішили наших уболівальників красивими забитими голами. Напруга трималася до фінального свистка. Гадаю, кожен уболівальник був щасливим, що був присутній на такій грі.

Україна U-21 – Данія U-21: післяматчева прес-конференція Руслана Ротаня

Ми знали, що Україна добре контролює м’яч та були готовими до важкої гри. Тому ми грали інтенсивно на початку матчу і нам вдалося забити. На щастя, ми все ж зуміли взяти 3 очки, хоча в кінці нам було важко. Ми могли навіть програти 4:3, це було цілком реально. В останні 15 хвилин ми провели кілька замін та змогли втримати позитивний для Данії результат. Великий комплімент моїм гравцям, які вміло поводилися у важких умовах наприкінці гри.

Україна U-21 – Данія U-21 – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Втім, у збірної України теж хороші гравці, а ми не змогли витримати хороший темп протягом всього матчу. Проти такої сильної команди це було непросто. Після першого м’яча України вони повірили в себе. Пенальті та вилучення? Я ніколи не сперечаюся з рішеннями арбітра, позаяк це завжди 50 на 50 – він приймає сторону однієї з команд", – розповів Капеллас.

Нагадаємо, збірна Данії U-21 обіграла своїх однолітків з України і випереджає команду Руслана Ротаня у 8-й відбірковій групі на 9 очок.

Україна U-21 у важкому матчі програла Данії U-21 – "жовто-сині" ледь не відігралися після трьох пропущених голів

Джерело: Футбол 24
blog_ava
Сербія – Люксембург: Жерсон Родрігес забив красивий гол
00:01
7801
Теги
Україна U-21 - Данія U-21 Збірна України U-21 Україна U-21 Україна U-21 Данія U-21 Данія U-21
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
47
хв
Північна Ірландія
21:45
Нідерланди
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук