Команда Руслана Ротаня стартує на міжнародному турнірі Antalya Cup, який проходить у Туреччині. Пряму трансляцію поєдинку проти Болгарії можна переглянути на "Футбол 24" в цій новині.

Матч Україна U-21 – Болгарія U-21 стартує о 16:00. Це перший поєдинок молодіжної збірної на міжнародному товариському турнірі Antalya Cup, який триватиме з 24 по 29 березня. У 2019 році команда Ротаня стала переможцем цих змагань (у 2020-му турнір не проводився через пандемію коронавірусу). Відповідно, "синьо-жовті" спробують захистити трофей.

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Також у змаганнях беруть участь збірні Казахстану, Північної Македонії, Словаччини та Узбекистану. Кожен учасник проведе по три поєдинки, а переможець визначиться за найбільшою кількістю набраних очок.

Вказаним турніром Україна U-21 розпочне підготовку до матчів відбору Євро-2023, який для "синьо-жовтих" розпочнеться 3 вересня виїзним матчем проти Сербії. Окрім балканців, суперниками команди Руслана Ротаня в боротьбі за путівку до фінальної частини чемпіонату Європи стануть збірні Франції, Північної Македонії, Фарерських островів та Вірменії.

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