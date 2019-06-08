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Україна U-20: Попов уникнув перелому ноги, але, ймовірно, не зіграє у півфіналі ЧС

13:22 280 Читать на русском
Україна U-20: Попов уникнув перелому ноги, але, ймовірно, не зіграє у півфіналі ЧС
Денис Попов / ФІФА

Став відомий ступінь пошкодження захисника юнацької збірної України Дениса Попова.

 

Після рентгену та огляду лікарів, у Попова перелому не виявлено. У центрального захисника команди Петракова розтягнення зв'язок гомілкостопу, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Колумбія U-20 – Україна U-20: Попов отримав травму та ризикує пропустити півфінал чемпіонату світу

Точні терміни відновлення встановити не вдалось, проте Попов, найімовірніше, не зможе зіграти у півфіналі юнацького чемпіонату світу проти Італії.

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Нагадаємо, у поєдинку 1/4 фіналу чемпіонату світу U-20 між Україною та Колумбією гравець південноамериканської збірної грубо порушив правила проти Попова та був вилучений, український центрбек не зміг продовжити гру.

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Чемпіонат світу U-20 Збірна України Чемпіонат світу U-20 Денис Попов Денис Попов Україна U-20 Україна U-20 Україна U-20 - Італія U-20
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