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Україна U-20 – Панама U-20 – відео голів

19:47 3846 Читать на русском
Україна U-20 – Панама U-20 – відео голів
Україна U-20 – Панама U-20 – відео голів і огляд матчу / Фото ФІФА

Збірна України U-20 протистоїть Панамі у боротьбі за путівку в 1/4 фіналу Чемпіонату світу U-20. Дивіться відео голів та огляд матчу Україна U-20 – Панама U-20.

23’ Данило Сікан
41’ Денис Попов
45+1’ Данило Сікан
83’ Сергій Булеца
 
Ернесто Вокер 50’
23’ Данило Сікан
41’ Денис Попов
45+1’ Данило Сікан
50’ Ернесто Вокер
83’ Сергій Булеца

Українці впевнено розпочали поєдинок, часто загострюючи гру біля воріт суперника.

Україна U-20 – Панама U-20: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЧС-2019

На 23-й хвилині Попов віддав чудовий пас на Юхима Коноплю, який не менш вишукано перевів м'яч на Сікана. Данило пробив точно у дальній кут воріт. 1:0.

Після розіграшу кутового Денис Попов головою подвоїв перевагу "жовто-синіх".

Перед свистком на перерву Сікан замкнув простріл з правого флангу та оформив дубль.

На 50-й хвилині гравці Панами зуміли відквитати один м'яч. Влучним ударом відзначився Ернесто Вокер.

Українці не захотіли, щоб останнє слово було за суперником. Сергій Булеца розстріляв ворота панамців після пасу Дришлюка.

Відео гола Сікана:

Відео гола Попова:

Відео гола Сікана:

Відео гола Булеци:

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