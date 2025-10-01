Панама та Україна зустрілись у матчі другого туру групового етапу чемпіонату світу-2025 U-20. Результат та огляд зустрічі читайте в цій новині на "Футбол 24".

Чемпіонат світу-2025 U-20, груповий етап, 2-й тур

Група B

Панама – Україна – 1:1

Голи: Еррера, 36 – Синчук, 6 (пен.)

Нереалізований пенальті: Пищур, 4 (Україна)

Команди по-різному розпочали участь на молодіжному Мундіалі. Україна впевнено перемогла Південну Корею (3:1), а от Панама у запеклій битві поступилась Парагваю (3:2). Із замін Дмитро Михайленко провів лише одну, випустивши Деркача замість Шаха.

Уже на початку гри українці заробили пенальті: двометрового Пищура завалили в штрафному. Захисник обхопив нашого гренадера обома руками. Нападник взявся пробивати 11-метровий, але пробив жахливо і по центру – Берджесс відбив! Але арбітр змусив перебивати пенальті, адже воротар покинув лінію воріт. Другу спробу взяв на себе Геннадій Синчук, який холоднокровно розвів Берджесса і м'яч по різних кутах – 1:0!

Україна на куражі ще продовжувала атакувати, але поступово почала віддавати ініціативу. Панама фізично виявилась краще готовою, через що почала вирівнювати гру. А на 36-й хвилині команда з Центральної Америки зрівняла рахунок. Вернаттус втратив м'яч на лівому фланзі оборони, Вальдер обікрав його та навісив, а Еррера з близької відстані ударом головою вгатив снаряд у ворота Крапивцова – 1:1!

Наприкінці тайму Україна ризикувала залишитись в меншості. Гусєв, намагаючись відібрати м'яч, наступив на ногу суперника. Тренер Панами активував Challenge Card – арбітр був зобов'язаний переглянути епізод детально, чи нема підстав вилучити гравця. На щастя для Олексія, суддя вирішив, що фол не тягне на таке жорстке покарання.

На старті другого тайму Синчук непогано навісив до штрафного, Берджесс помилився на виході, але захисники миттєво винесли м'яч. Моментів було небагато, хоча було помітно, як українці починали підсідати. З усім тим, одну з найгостріших нагод половини мала саме Україна. Це Синчук змістився з правого флангу в штрафний та пробив з правої у ближню дев'ятку – трохи вище воріт!

У компенсований час тренер Панами реалізував ще одну спробу Челендж, змусивши арбітра переглянути момент із блокуванням Синчуком суперника. Тут арбітр показав Геннадію жовту. А гра так і завершилась нічиєю 1:1 – Україна набрала 4 очки і закріпилась на першому місці в групі B. Парагвай другий з 3 балами, але свій матч проти Південної Кореї ще не грав. До слова, чотири найкращих команди, які посіли треті місця в групах, також вийдуть до плей-офф.

