toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України U-21
ДИНАМО ШАХТАР - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Україна U-20 – США U-20: команди визначились з формою на дебютний матч ЧС-2019

23 травня 21:29 754 Читать на русском
Україна U-20 – США U-20: команди визначились з формою на дебютний матч ЧС-2019
Збірна України U-20 / фото А. Майорова

Стало відомо, в яких формах гравці юнацьких збірних України та Сполучених Штатів вийдуть на поле в матчі 1-го туру групи D чемпіонату світу.

 

На стадіоні в Бельсько-Бялій відбулася організаційна нарада за участі представників команд України та США, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Україна U-20 – США U-20: прогноз на матч чемпіонату світу

На зустрічі було визначено кольори, в яких гратимуть збірні. Так, на матч Україна U-20 – США U-20 українці вийдуть у синьому, а американці – в білому.

Відзначимо, що перший матч на ЧС-2019 збірна України U-20 проведе проти американських ровесників у п'ятницю, 24 травня. Початок поєдинку о 21:30.

ЧС-2019: розклад матчів збірної України U-20 – вболівальники зможуть побачити всі поєдинки у прямому ефірі

blog_ava
Арсенал-Київ – Карпати: матч 32-го туру УПЛ пройде без глядачів
00:15
211
Теги
Чемпіонат світу U-20 Футбольна форма США U-20 США U-20 Україна U-20 Україна U-20 Україна U-20 - США U-20 Збірна України U-21
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
13
год
:
29
хв
Ніцца
22:05
Монако
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук