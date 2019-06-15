Україна U-20 – Південна Корея U-20: "синьо-жовті" мають позитивну статистику проти азіатських команд на ЧС

Збірна України U-20 має перевагу в матчах чемпіонатів світу проти азіатських команд.

Напередодні фінального матчу чемпіонату світу-2019 U-20 видання Команда№1 вирішило пригадати матчі української збірної проти представників Азії на чемпіонатах світу.

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Загалом, "синьо-жовті" мають позитивну статистику: у 4 матчах українці здобули 2 перемоги, одного разу зіграли унічию і ще раз поступились збірній Китаю.

Всі матчі збірної України проти U-20 суперників з Азії:



ЧС-2001 (U-20). Груповий етап. Україна – Китай – 0:0

ЧС-2005 (U-20). Груповий етап. Китай – Україна – 3:2

ЧС-2015 (U-20). Груповий етап. М'янма – Україна – 0:6

ЧС-2019 (U-20). Груповий етап. Катар – Україна – 0:1

Нагадаємо, збірна України U-20 в фіналі чемпіонату світу зустрінеться з Південною Кореєю. Зустріч буде транслювати телеканал UA:Перший. Початок матчу о 19:00.

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