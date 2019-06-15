Україна U-20 – Південна Корея U-20: післяматчева прес-конференція Олександра Петракова

Головний тренер юнацької збірної України Олександр Петраков підсумував виступ своєї команди на тріумфальному чемпіонаті світу-2019.

"Я ще остаточно не усвідомив того, що сталося сьогодні. Напевно, це прийде пізніше. Сьогодні був найважливіший матч у моєму житті. Відчуваю себе зараз щасливою людиною.

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Збірна Південної Кореї — дуже дисциплінована, фізично міцна команда, яка заслужено дійшла до фіналу. Треба подякувати цій команді за чудову сьогоднішню гру, але краще, мабуть, запитувати в мене про мою команду, про чемпіонів світу.

Це велика радість для всієї країни, для простих людей. Щойно зателефонував президент нашої країни Володимир Зеленський, привітав команду. З ним розмовляв наш капітан Валерій Бондар. Телефонував також головний тренер національної збірної Андрій Шевченко.

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Скажу відверто, сьогоднішня перемога — заслуга всієї Української асоціації футболу. Насамперед, моїх асистентів, тренерсько-адміністративного штабу. Нам допомагало дуже багато людей з нашої асоціації. Це наша спільна перемога, успіх усього українського футболу. Хочу подякувати Польщі за прийом. Ми відчували тут себе як вдома. Тому в нашому досягненні є й заслуга польського народу.

Когось виділяти — справа невдячна. Я поговорив із хлопцями ще зранку. Сказав їм, що в них може бути чудове майбутнє, вони відчули, що таке світовий футбол, щоб вони не боялися труднощів та йшли далі. Щоб не зупинялися та вибирали для себе комфортне середовище, а йшли тільки вперед.

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Я завжди казав, що ми сильні командою. У нас єдина дружня сім’я. Ми стали один одному як рідні, і дуже шкода, що завтра нам доведеться розставатися. А як складеться їхня доля — залежить виключно від них.

Подальші плани? Я вже очолюю збірну 2003 року народження, U-16. Зараз у мене буде відпустка, а потім я продовжу з нею працювати", – цитує Петракова офіційний сайт ФІФА.