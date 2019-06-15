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Україна U-20 – Південна Корея U-20: післяматчева прес-конференція Олександра Петракова

15 червня 23:48 749 Читать на русском
Україна U-20 – Південна Корея U-20: післяматчева прес-конференція Олександра Петракова
Олександр Петраков / Фото ФІФА

Головний тренер юнацької збірної України Олександр Петраков підсумував виступ своєї команди на тріумфальному чемпіонаті світу-2019.

34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгій Цітаішвілі
 
Лі Кан Ін 5’
5’ Лі Кан Ін
34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгій Цітаішвілі

"Я ще остаточно не усвідомив того, що сталося сьогодні. Напевно, це прийде пізніше. Сьогодні був найважливіший матч у моєму житті. Відчуваю себе зараз щасливою людиною.

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Збірна Південної Кореї — дуже дисциплінована, фізично міцна команда, яка заслужено дійшла до фіналу. Треба подякувати цій команді за чудову сьогоднішню гру, але краще, мабуть, запитувати в мене про мою команду, про чемпіонів світу.

Це велика радість для всієї країни, для простих людей. Щойно зателефонував президент нашої країни Володимир Зеленський, привітав команду. З ним розмовляв наш капітан Валерій Бондар. Телефонував також головний тренер національної збірної Андрій Шевченко.

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Скажу відверто, сьогоднішня перемога — заслуга всієї Української асоціації футболу. Насамперед, моїх асистентів, тренерсько-адміністративного штабу. Нам допомагало дуже багато людей з нашої асоціації. Це наша спільна перемога, успіх усього українського футболу. Хочу подякувати Польщі за прийом. Ми відчували тут себе як вдома. Тому в нашому досягненні є й заслуга польського народу.

Когось виділяти — справа невдячна. Я поговорив із хлопцями ще зранку. Сказав їм, що в них може бути чудове майбутнє, вони відчули, що таке світовий футбол, щоб вони не боялися труднощів та йшли далі. Щоб не зупинялися та вибирали для себе комфортне середовище, а йшли тільки вперед.

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Я завжди казав, що ми сильні командою. У нас єдина дружня сім’я. Ми стали один одному як рідні, і дуже шкода, що завтра нам доведеться розставатися. А як складеться їхня доля — залежить виключно від них.

Подальші плани? Я вже очолюю збірну 2003 року народження, U-16. Зараз у мене буде відпустка, а потім я продовжу з нею працювати", – цитує Петракова офіційний сайт ФІФА.

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Україна U-20 – Південна Корея U-20 – 3:1 – відео голів та огляд матчу, в якому "синьо-жовті" стали чемпіонами світу
15 червня
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Теги
Світ Олександр Петраков Олександр Петраков Україна U-20 Україна U-20 Чемпіонат світу U-20 Україна U-20 - Південна Корея U-20
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