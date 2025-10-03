Україна продовжує свій шлях на чилійському молодіжному Мундіалі. Позаду вже два матчі – у першому підопічні Дмитра Михайленка втримали важку перемогу над Південною Кореєю, а в другому зіграли скандальну нічию з Панамою. Завдяки цим результатом "жовто-сині" розділяють лідерство у групі В, маючи ідентичні показники з Парагваєм.

"Зібралися, щоб грати у футбол, а не лежати": зірка України U-20 – про підлість панамців, фейл VAR і зміну пенальтиста

Ідеальним завершенням групового етапу стала б звитяга над Парагваєм, однак Україну влаштує нічия. Тоді у наших конкурентів не залишиться жодного шансу на друге місце – хоча їх і так небагато, з огляду на різницю голів. Корейцям і панамцям потрібно перемагати з різницею у два голи, і все одно цього може бути недостатньо. (як мінімум для "тигрів").

До слова, FAVBET дав прогноз на матч 3-го туру молодіжного чемпіонату світу-2025 між збірними України U-20 та Парагваю U-20. Коефіцієнт на перемогу українців – 3,25. На тріумф панамців фахівці дають 3,80.

Третє місце для збірної України не повинне стати проблемою, адже до 1/8 фіналу виходять 4 із 6-ти найкращих третіх команд. Щоправда, щільність у боротьбі за ці путівки вже зараз дуже висока. Існує ризик пролетіти навіть з чотирма очками. Словом, нічия або перемога підопічних Дмитра Михайленка в сьогоднішньому поєдинку – це гарантований плей-офф.

От тільки це теорія. На практиці здолати Парагвай буде дуже непросто. За вартістю складу на ЧС-2025 U-20 "гуарані" тримаються на сьомій позиції. Їхня заявка більш ніж удвічі дорожча за українську. Як загалом, так і за середньою ціною на футболіста. Щоправда, у Європі виступає тільки один виконавець – Енсо Гонсалес, лівий вінгер, за якого Вулверхемптон два роки тому відвалив 6 млн євро.

У нього навіть є одна хвилина в АПЛ та 1 гра за національну збірну, однак поки що йому дуже далеко до перших команд. Проблема не в якості, а травмі хрестів, яка вибила хлопця на 310 днів і 56 матчів. Він тільки влітку повернувся до гри й вже забив Панамі на ЧС-2025 U-20, однак на Україну хавбек не вийде через вилучення у поєдинку з корейцями.

Також виділяється центрбек Лукас Кінтана, який виконав асист у грі з панамцями. За нього на Transfermarkt вже зараз дають 4 млн євро. Лівий фулбек Алехандро Майдана значно дешевший, однак на чилійському Мундіалі він зробив гол+пас. Словом, опоненти в нас сьогодні серйозні – от тільки рівень футбол "гуарані" зовсім не відповідає оцінкам вартості.

Колектив вкрай неуважний у грі без м'яча. Оборона штрафного шкутильгає на обидві ноги, та і на стандартах у Парагвая відчутні проблеми. Нашим футболістам буде де розбігатись, а Пищур може стати ключовою фігурою в атаці. Самі латиноамериканці здебільшого працюючи через стандарти та кроси – з останнім слід бути уважним, адже "гуарані" люблять вриватись під них із глибини.

По суті, парагвайці мали йти з двома нічиїми. Корея розкатала з ними 0:0, а Панама тримала 2:2 до 90+5-ї хвилини. Наш сьогоднішній суперник нагадує стереотипний першоліговий "колгосп" – не дивно, що букмекери вважають Україну фаворитом протистояння. Але чи краще грали підопічні Дмитра Михайленка?

Якщо брати окремі відрізки, то збірна U-20 подобається. Команда демонструє непогану інтенсивність без м'яча, добре комбінує на чужій третині та якісно використовує переваги своїх лідерів. Україна заслужено забила свої три голи на чемпіонаті – але й пропускати мала більше двох. Хоча систематичних проблем у захисті не простежується.

Головним опонентом збірної України на ЧС-2025 U-20 є сама збірна України. Футболісти чомусь не здатні витримати позитивний зачин, легко втрачаючи контроль над грою й забуваючи про створення моментів. На окремих відрізках помітно, що в колективі зібрані представники хороших команд УПЛ, лідери дубля Борусії та футболісти з інших європейських академій – але більшу частину часу підопічні Дмитра Михайленка грають у той же самий колгоспний стиль на нервах, що і Парагвай.

Ймовірно, взнаки дається середньогір'я, адже подібні проблеми спостерігаються у багатьох учасників ЧС-2025. Також варто не забувати про вік і зіграність – наша U-20 не мала офіційних турнірів і являє собою "солянку" з юнацької та молодіжної збірної, де теж почався процес перебудови. Наші конкуренти по групі при цьому відбігали у 2025 році по 5-10 матчів на офіційних змаганнях.

І все одно хочеться, щоб наша молодіжка вийшла у плей-офф з двома перемогами у групі. І щоб ця перемога була впевненою. От тільки зробити це без Синчука буде важко – найефективніший футболіст атаки вилучився внаслідок судівської протокольної помилки, хоча й сам підвів через невгамовані емоції.

Орієнтовні склади на матч Україна U-20 – Парагвай U-20

Україна U-20: Крипивцов – Гусєв, Мельниченко, Киричок, Катрич – Ващенко, Будко – Кревсун, Караман, Шах – Пономаренко

Прогноз "Футбол 24" – нічия

Хочеться перемоги, однак більш ймовірним є саме нічийний рахунок. По-перше, він влаштовує і Парагвай, і Україну, а значить зайвий раз ризикувати ніхто не стане. По-друге, тренерські штаби повинні думати про розподіл навантажень – особливо у контексті потенційного виходу з групи – а тому давати повний газ і випускати найпотужніший склад їм невигідно.

Зрештою, Україна і Парагвай за рівнем своєї гри приблизно однакові. "Жовто-сині" дещо цікавіші й організованіші, але глобально сьогодні очікуємо на "біцца-бороцца". Обидва колективи добре навчені такому стилю.

