Україна U-19 у більшості втратила перемогу над Сербією в стартовому матчі еліт-раунду Євро-2019

Юнацька збірна України не змогла перемогти Сербію у матчі 1-го туру Євро-2019 U-19, виграючи по ходу поєдинку з рахунком 2:0.

Євро-2019 U-19. Еліт-раунд, група 7

Україна U-19 – Сербія U-19 – 2:2

Голи: Цітаішвілі, 23, Сікан, 36 – Влаховіч, 45, 77 (пен)

Вилучення: Беліч, 74 (Сербія)

Стартовий склад збірної України: Трубін, Агапов, Муравський, Снурніцин, Слива, Кащук, Білошевський, Криськів, Цітаішвілі, Сікан, Бондаренко.

Одинадцять перлин київського Динамо

У першому матчі еліт-раунду Євро-2019 U-19, який проходив у Італії, підопічні Сергія Нагорняка протистояли збірній Сербії. "Синьо-жовті" у першому таймі повели з рахунком 2:0, голами відзначились Георгій Цітаішвілі та Данило Сікан. Ще до перерви серби зусиллями Влаховіча скоротили розрив у рахунку, а в другому таймі залишились у меншості після вилучення Беліча.

Попри гру в більшості, українці не втримали перемогу – Влаховіч з пенальті оформив дубль та встановив фінальний рахунок. Таким чином обидві команди набрали по одному очку.

Сьогодні о 16:00 пройде інший матч групи – Італія прийме Бельгію. Наступний матч Україна U-19 зіграє 23 березня проти Італії, а 26 березня – проти Бельгії.

До фінального турніру, який відбудеться у Вірменії 14-27 липня, потрапить лише переможець групи.