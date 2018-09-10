Україна U-19 тріумфувала на Кубку Федерації футболу Латвії

Збірна України U-19 стала переможцем турніру Кубка Федерації футболу Латвії.

В останньому поєдинку турніру підопічні Сергія Попова виграли у господарів змагань – латвійців. Точні удари новачка Динамо Владислава Супряги та Михайла Мудрика принесли синьо-жовтим закономірну перемогу над господарями 2:0.

Маючи в активі три перемоги, Україна U-19 виграла ці змагання, причому не пропустивши жодного м'яча.

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Нагадаємо, що в жовтні поточного року (10 – 16-го числа) юнацька збірна України U-19 гратиме у кваліфікаційному раунді Євро-2019. Команда Сергія Попова потрапила до групи 8, де компанію їй склали Албанія (господар турніру), Словаччина та Норвегія. До еліт-раунду вийдуть дві кращі збірні групи. Матчі другої стадії змагань проходитимуть навесні наступного року, а фінальна частина Євро відбудеться в липні 2019-го у Вірменії.

Україна (U-19) – Латвія (U-19) – 2:0

Голи: Супряга,13, Мудрик, 68