Юнацька збірна України продовжила участь на турнірі в Іспанії матчем проти Нідерландів. Результат та огляд поєдинку читайте в цій новині на "Футбол 24".

Товариські матчі

Україна U-19 – Нідерланди U-19 – 1:3

Голи: Денисов, 59 – Колер, 27, Верхулст, 37, (пен.), Нагель, 39

Продовжила серію товариських матчів збірних України команда U-19, яка бере участь у товариському турнірі в Іспанії. У першій грі підопічні Дмитра Михайленка програли Англії (0:2), а Нідерланди поступились Іспанії (0:1).

Перша частина першого тайму проходила без голів, але після перерви на водопій Нідерланди повели в рахунку. Вийшло дуже просто: після удару з лівого краю штрафного Макаренко відбив м'яч перед собою, а Колеру ніхто не завадив зіграти на добиванні. До перерви "ораньє" зуміли забити ще двічі. На 37-й хвилині Україна пропустила з пенальті від Верхулста, а вже через 2 хвилини нідерландці подвоїли перевагу (в цей час трансляція дуже сильно зависала, тож авторів голів вдалось дізнатись, коли їх показали на титрах).

У другому таймі українці вирівняли гру, а на 59-й хвилині зуміли відквитати один м'яч. Каменський прострілив з правого флангу на ближню стійку, а Богдан Попов, який запалив у Серії Б на старті сезону продовжив передачу на дальню стійку – Іван Денисов буквально заніс м'яч у ворота. На 74-й хвилині у Нідерландів на полі з'явився черговий син Патріка Клюйверта – Шейн, який виступає у структурі Барселони. Але голів більше у зустрічі не було – Нідерланди перемогли з рахунком 3:1.

