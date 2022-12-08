Визначилися опоненти, з якими побореться збірна України за право зіграти на чемпіонаті Європи U-19.

У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування еліт-раунду Євро-2023 U-19. Юнацька збірна України, яку очолює Сергій Нагорняк, потрапила до групи 3 і зустрінеться з Іспанією, Данією та Люксембургом.

Група 3



УКРАЇНА

Іспанія

Данія

Люксембург

Еліт-раунд буде зіграний навесні 2023-го. Лише переможці кожної з 7 груп вийдуть у фінальну частину Євро-2023, яке пройде з 3 по 16 липня на Мальті.

Україна U-19 була посіяна з першого кошика, тому уникла зустрічі з Англією, Німеччиною, Португалією та Францією. Натомість нам випала Іспанія з другого кошика.

Команда Сергія Нагорняка впевнено пройшла перший етап кваліфікації – у листопаді цього року його хлопці обіграли Швецію, Косово та Кіпр.

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Нагадаємо, що Україна вигравала домашнє Євро U-19 у 2009 році. Тоді наша збірна у фіналі переграла Англію, забивали Гармаш і Коркишко.

Раніше сьогодні юнацька збірна України отримала суперників у кваліфікації вже наступного чемпіонату Європи. За Євро-2024 U-19 побореться команда Олега Кузнєцова.