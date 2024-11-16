У поєдинку 2-го туру відбору на чемпіонат Європи 2025 року юнацька збірна України приймає однолітків зі Словенії. Склад та онлайн-трансляцію поєдинку шукайте у цій новині на "Футбол 24".

Збірна України U-19 у 2-му турі кваліфікаційного раунду Євро-2025 зіграє зі Словенією. Поєдинок стартує о 13:00 за київським часом.

Україна осоромилася на старті відбору Євро-2025 – Суркіс пропустив з кутового, син Шевченка і новачок з МЮ не допомогли

У першому матчі "синьо-жовті" зазнали прикрої поразки від Казахстану (1:2) і йдуть у турнірній таблиці без очок третіми. Замикає квартет нинішній суперник команди Дмитра Михайленка.

Нагадаємо, до еліт-раунду відбору вийдуть по дві перші збірні кожної групи кваліфікаційного раунду й найкраща третя. Разом із Португалією навесні 2025 року в семи групах вони змагатимуться за сім путівок до фінального турніру. Румунія як господар таку отримала автоматично.

Стартовий склад

Україна: 1. В.Суркіс – 2. Коробов, 4. Захарченко, 6. Гавриленко, 19. Дігтяр – 10. Синчук, 11. Гусол, 14. Іщенко, 18. Бауман, 22. Цуканов – 17. Ломага

Запасні: 23. Бакус, 5. Шершень, 7. Шевченко, 8. Осипенко, 9. Пономаренко, 15. Дикий, 16. Пшеничних, 20. Вернаттус, 21. Лень