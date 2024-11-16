У матчі 2-го туру відбору на чемпіонат Європи 2025 року юнацька збірна України приймала однолітків зі Словенії. Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Євро-2025. Перший кваліфікаційний етап, 2-й тур

Україна U-19 – Словенія U-19 – 0:1

Гол: Пеїчіч, 46

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У першому матчі "синьо-жовті" зазнали поразки від Казахстану (1:2), тож прагнули взяти реванш за прикру осічку. У паралельній грі Словенія поступилась Нідерландам (0:2), тож перед очною дуеллю Україна випереджала свого суперника завдяки забитому голу.

Одразу варто сказати про трансляцію, яку так рекламувала УАФ: матч розпочався лише з 26-ї хвилини й всю провину було покладено на нідерландців, які не змогли забезпечити вчасний і якісний сигнал (картинка зависала на декілька хвилин, звук не збігався з відео тощо).

Новоспечений українець Зах Бауманн вперше вийшов у старті, натомість Крістіан Шевченко залишився у запасі. Півзахисник Манчестер Юнайтед в середині тайму заробив жовту картку і в перерві був замінений на Кирила Осипенка. Перший тайм пройшов у в'язкій боротьбі за центр поля і не кишів різноманіттям моментів. Можна згадати лише один по-справжньому небезпечний епізод – на 33-й хвилині Синчук прострілив з правого флангу і Ломага з близької відстані пробив повз ворота.

Другий тайм теж почався з затримкою і гол, який пропустила збірна України одразу після перерви, не показали навіть у повторі (Давід Пейчіч, представник Удінезе, головою переправив м'яч у сітку після флангової подачі). "Синьо-жовті" пішли відігруватись і затисли суперника на його половині поля. На 51-й хвилині Цуканов мав шанс відновити статус-кво, але після прориву у штрафний суперника пробив над воротами. За трохи Гусол змістився з лівого флангу у центр і низом стріляв з лінії штрафного – прямо в руки голкіперу словенців.

В середині тайму Михайленко випустив Пономаренка і Шевченка й українці продовжили комбінувати біля воріт суперника, але захист суперника діяв бездоганно. Щобільше, словенці могли й забивати: чого вартий прохід Топаловіча й удар під дальню стійку – не вистачило зовсім трохи.

Українцям бракувало зіграності: божевільний потенціал команди Михайленка псували дрібні помарки при отриманні м'яча та часті непорозуміння між партнерами у завершальній фазі. На 80-й хвилині Синчук міг стати героєм зустрічі, але не зумів замкнути подачу з кутового на дальній стійці. Був шанс і у Коробова, який теж не дотягнувся до м'яча після передачі на правий фланг. Зрештою, все завершилось мінімальною поразкою.

Паралельний поєдинок нашої групи між збірними Нідерландів та Казахстану пройде пізніше. Завершальна дуель України та Нідерландів відбудеться у вівторок, 19 листопада.

Нагадаємо, до еліт-раунду відбору вийдуть по дві перші збірні кожної групи кваліфікаційного раунду й найкраща третя. Разом із Португалією навесні 2025 року в семи групах вони змагатимуться за сім путівок до фінального турніру. Румунія як господар таку отримала автоматично.

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