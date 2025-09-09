Збірна України U-19 зіграє спаринг проти однолітків з Іспанії. Стартові склади та безкоштовну трансляцію матчу дивіться в цій новині "Футбол 24".

Матч Україна U-19 – Іспанія U-19 проводять сьогодні, 9 вересня. Це остання гра "синьо-жовтих" на товариському турнірі у Мурсії після двох поразок від Нідерландів та Англії. Початок матчу – об 11:00 за київським часом.

Де дивитись Україна U-19 – Іспанія U-19? Гру можна переглянути безкоштовно на офіційному YouTube-каналі УАФ. Трансляція доступна прямо в цій новині.

Варто відзначити, що до стартової одинадцятки "синьо-жовтих" вперше потрапив голкіпер мадридського Реала Ілля Волошин. Також з перших хвилин вийде нападник Емполі Богдан Попов.

Стартовий склад України U-19: Волошин, Дігтярь (к), Милокост, Гарабажій, Решетніков, Сорока, Бауманн, Вакулюк, Губенко, Бойко, Попов