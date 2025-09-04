Збірні України та Норвегії U-18 зустрілись у матчі на товариському турнірі у Швеції. Результат та огляд гри читайте в цій новині на "Футбол 24".

Товариські матчі

Україна U-18 – Норвегія U-18 – 6:1

Голи: Середа, 13, 90+1, Зудін, 29, 89, Зубрій, 48, Захарків 90+4 – Де Орнелас, 5

Норвегія активно почала – уже на першій хвилині Хадасевичу довелось рятувати команду від удару в нижній кут. А на 5-й хвилині вже ніхто не зміг врятувати українців від пропущеного гола: Де Орнелас отримав м'яч у штрафному та пробив у ближній кут – воротар не міг врятувати.

Скандинави продовжували тиснути, тоді як Україна намагалась зловити суперника на контратаці. На 13-й хвилині вдалось зрівняти рахунок: Олександр Середа втік правим флангом, увірвався у штрафний та пробив у дальній кут – 1:1! Після цього "синьо-жовті" заспокоїли гру, забравши м'яч під свій контроль.

А на 29-й хвилині вже українці повели в рахунку. Вийшло дуже ефектно: Кут'я у стилі Пірло віддав з центра поля передачу до штрафного, Зудін вибіг з-за спин захисників і покотив повз воротаря. Гол нагадав легендарного Піппо Індзагі – м'яч повільно перетнув лінію воріт, а захисник сигналізував про офсайд, але марно.

Не встиг другий тайм розпочатись, як Україна знову забила. Тепер Артем Зубрій на дальній стійці замкнув простріл Середи з правого краю штрафного. Після цього наступило затишшя, а в останні 10 хвилин Норвегія більшими силами пішла вперед, аби відігратись. Цим і скористались "синьо-жовті": Зудін оформив дубль, точним ударом завершивши непогану комбінацію (асист Коржа).

Арбітр компенсував 5 хвилин, що пішло на користь Україні. Спочатку Середа втік від захисників та легко реалізував вихід віч-на-віч. А Захарків поставив крапку в зустрічі, ударом зблизька забивши після пасу Зудіна з флангу.

