Україна U-18 зіграє в турнірі Slovakia Cup

Українська збірна до 18 років візьме участь у міжнародному турнірі.

Із 20-го по 24 травня юнацька збірна України U-18 виступить на турнірі Slovakia Cup. Для команди Олега Кузнецова участь у змаганнях стане одним з етапів підготовки до відбору на Євро-2020 (U-19).

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У турнірі в Словаччині візьмуть участь вісім збірних. Окрім господарів та української команди запрошення на змагання отримали Хорватія, Чехія, Англія, Мексика, Росія та Іспанія. Групи буде сформовано пізніше.