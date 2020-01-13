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Збірна України U-18 зіграє на двох турнірах у 2020 році

13 січня 19:08 144 Читать на русском
Збірна України U-18 зіграє на двох турнірах у 2020 році
Володимир Єзерський / УАФ

Збірна України U-18 запланувала чотири етапи підготовки до кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи 2021 року.

Збірна України U-18 розпочне перший тренувальний збір 23 березня в Туреччині, під час якого підопічні Єзерського зіграють на Кубку Федерацій, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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На другому етапі, який відбудеться з 14 по 23 травня, "синьо-жовті" виступлять на Slovakia Cup за участі восьми команд. Збірна України зіграє свої матчі 18, 19, 21 та 22 травня. Третій збор розпочнеться 31 серпня, під час якого підопічні Єзерського двічі зіграють проти болгарських однолітків (5 та 7 вересня).

Заключний збір перед кваліфікаційним раундом Євро-2021 (U-19) підопічні Володимира Єзерського проведуть удома в період із 5 по 13 жовтня, зігравши два контрольні поєдинки. Матчі кваліфікаційного раунду відбудуться 10, 13 й 16 листопада, а суперниками "синьо-жовтих" будуть команди Чорногорії, Білорусі та Ізраїлю.

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Збірна України Збірна України U-18 Володимир Єзерський Володимир Єзерський Україна U-18 Україна U-18
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