Україна U-18 зіграла внічию із Хорватією на Кубку Словаччини – команда Кузнецова побореться з росіянами за "бронзу"

Юнацька команда України не змогла перемогти збірну Хорватії U-18 на товариському турнірі в Словаччині.

Третій для українців поєдинок на словацькій землі завершився унічию 0:0.

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Це дозволило підопічним Олега Кузнецова стати другими за підсумками групового етапу. Раніше вони переграли чехів (2:0) і поступилися іспанцям (1:2). Тепер юні "синьо-жовті" зіграють у матчі за 3-тє місце. Суперник збірної України U-18 буде надпринциповим – ровесники з Росії.

Відзначимо, що поєдинок проти росіян українська команда проведе 24 травня.

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