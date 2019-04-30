Україна U-18 – Туреччина U-18: пряма трансляція матчу

Сьогодні юнацька збірна України U-18 (футболісти не старші 2001 року народження) проведе перший із двох запланованих спарингів із командою Туреччини. Пряма трансляція поєдинку – у цій новині на сайті "Футбол 24".

Товариський матч Україна U-18 – Туреччина U-18 розпочнеться о 16:00 на НТК ім. Віктора Баннікова. Пряма трансляція доступна у цій новині на "Футбол 242. а також в офіційному Youtube-каналі ФФУ.

Ретро дня: дебютний в історії матч збірної України і перший забитий гол

До слова, 2 травня команди проведуть другу товариську зустріч (початок о 13.00).

Нагадаємо, що збірна України U-18 готується до кваліфікаційних матчів чемпіонату Європи-2020 (U-19), які пройдуть 13, 16 та 19 листопада поточного року. Суперниками українців у боротьбі за путівки до еліт-раунду змагань будуть збірні Швеції, Словенії та Естонії.