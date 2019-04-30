toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
ТОТТЕНХЕМ - АЯКС ЛІГА ЧЕМПІОНІВ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БАРСЕЛОНА - ЛІВЕРПУЛЬ

Україна U-18 – Туреччина U-18: пряма трансляція матчу

15:50 406 Читать на русском
Україна U-18 – Туреччина U-18: пряма трансляція матчу
Україна U-18 / ФФУ

Сьогодні юнацька збірна України U-18 (футболісти не старші 2001 року народження) проведе перший із двох запланованих спарингів із командою Туреччини. Пряма трансляція поєдинку – у цій новині на сайті "Футбол 24".

Товариський матч Україна U-18 – Туреччина U-18 розпочнеться о 16:00 на НТК ім. Віктора Баннікова. Пряма трансляція доступна у цій новині на "Футбол 242. а також в офіційному Youtube-каналі ФФУ.

Ретро дня: дебютний в історії матч збірної України і перший забитий гол

До слова, 2 травня команди проведуть другу товариську зустріч (початок о 13.00).

Нагадаємо, що збірна України U-18 готується до кваліфікаційних матчів чемпіонату Європи-2020 (U-19), які пройдуть 13, 16 та 19 листопада поточного року. Суперниками українців у боротьбі за путівки до еліт-раунду змагань будуть збірні Швеції, Словенії та Естонії.

Теги
Відеоновини Збірна України Товариські матчі Україна U-18 Україна U-18
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
3
хв
Тоттенхем
22:00
Аякс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук