Збірні України та Норвегії U-18 зустрінуться у матчі на міжнародному турнірі, який проходить у Швеції. Стартовий склад "синьо-жовтих" та онлайн-трансляцію гри дивіться в цій новині на "Футбол 24".

Збірна України U-18 стартує на товариському міжнародному турнірі, який проходить у Швеції. Першим суперником стануть однолітки з Норвегії, також у суперниках – команди U-18 Швеції та Данії. Пряму трансляцію зустрічі можна переглянути на офіційному YouTube-каналі УАФ, початок о 18:30.

Стартовий склад збірної України U-18: Хадасевич, Калюжний, Костюк, Огороднік, Мельник, Кут'я, Джурабаєв, Середа, Мурадян, Зудін, Меньшиков.

Запасні збірної України U-18: Баглай, Ткаченко, Іваськів, Зубрій, Балакай, Захарків, Корж, Толстоліс, Залипка, Король.

