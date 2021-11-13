Євро-2022 U-17. Кваліфікація

Група 11, 2-й тур

Україна U-17 – Казахстан U-17 – 3:0

Голи: Гусєв, 45, Микитюк, 45+2, Кремчанін, 76

Вилучення: Ісраїлов, 9, Міхайлов, 25

Стартовий склад збірної України: Фесюк – Гусєв, Сизонюк, Огарков, Шатов – Василець – Кремчанін, Янович (к), Микитюк, Маткевич – Дзень.

Перший раунд кваліфікації на чемпіонат Європи-2022 відбувається з 10 по 16 листопада в Португалії. Україна потрапила в групу 11, а суперниками "синьо-жовтих" стали Казахстан, Португалія і Уельс. У першому турі підопічні Кузнєцова програли валлійцям, а португальці розгромили Казахстан – відповідно, лише перемога залишала кожній команді шанси на продовження боротьби.

Україна U-17 невдало стартувала у відборі на Євро-2022 – поразка, яка ставить під сумнів вихід у фінальну частину

Вже в дебюті гри "синьо-жовті" почали грати в більшості після вилучення Ісраїлова. Становище казахів стало ще гіршим на 25-й хвилині – Міхайлов теж був вилучений, залишивши свою команду вдев'ятьох. Чисельною перевагою українці скористалися лише перед перервою, але забили одразу два голи за три хвилини – відзначилися Гусєв і Микитюк. У другому таймі Кремчанін зробив рахунок 3:0.

Україна набрала перші очки у відборі, але в останньому турі змушена перемагати Португалію, яка в паралельному матчі обіграла Уельс (2:0). "Синьо-жовтих" влаштує і нічия, але лише за умови перемоги Казахстану над валлійцями. Поразка означатиме виліт підопічних Кузнєцова з боротьби за путівку на Євро.

До елітного раунду кваліфікації, який відбудеться навесні 2022 року, вийдуть по дві найсильніші збірні з усіх 13-ти груп, а також чотири найкращі команди, які посядуть третє місце за результатами зустрічей із першою та другою збірними своєї четвірки.

Збірні Нідерландів та Іспанії отримали прямі перепустки до еліт-раунду. Ізраїль на правах господаря Євро отримав автоматичну путівку до фінальної стадії турніру, яка пройде в травні 2022 року. Також на чемпіонат вийдуть переможці восьми груп еліт-раунду та сім найкращих других команд.

Наступний матч відбору Україна зіграє 16 листопада проти Португалії, а Уельс зустрінеться з Казахстаном.

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