Збірні України та Словаччини зустрілись у матчі 3-го туру другого раунду відбору до Євро-2025. Результат та огляд зустрічі читайте на "Футбол 24".

Євро-2025 U-17, 2-й раунд кваліфікації, 3-й тур

Словаччина – Україна – 0:1

Гол: Люсін, 90

І Словаччина, і Україна перед матчем 3-го туру вже не мали шансів на тріумф у групі після поразок від Хорватії та Італії. Українці мали трохи кращу різницю голів (2:4), тоді як у словаків (1:3). Саме ця перевага залишала Україну в Лізі А у першому раунді відбору до Євро-2027.

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Гру активніше розпочала Україна, а особливо виділявся Зудін, який на початку заробив штрафний і сам його виконав. Втім, небезпечних моментів фактично не було, тож перша половина логічно завершилась нулями на табло.

Словаки більшими силами пішли вперед на старті другої половини. Кілька поспіль стандартів показали серйозні наміри суперника України, але й підопічні Олександра Ситника не відсиджувались в обороні. Гамзик прорвався правим флангом до штрафного та віддав у центр на Зудіна, але той пробив надто слабко і прямо в руки воротарю.

Відзначимо і жахливу якість трансляції – в деякі моменти картинка зависала, тож відстежувати події гри моментами було неможливо. А голів не було аж до 90-ї хвилини. Класна довга передача від Мурадяна на Люсіна, капітан збірної на замаху прибрав захисника і пробив у ближній кут – 0:1 на користь "синьо-жовтих"! Рабатін міг зрівняти рахунок, але захисники встигли заблокувати удар гравця, який пробивав із зони 11-метрової позначки.

Таким чином, Україна набрала перші очки і зберегла третю сходинку та місце в Лізі A у першому раунді відбору до Євро-2027. Словаччина ж опустилась до Ліги B.

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