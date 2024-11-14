У четвер, 14 листопада, юнацька збірна України провела товариський матч з хорватськими однолітками. Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Товарський матч

Хорватія U-17 – Україна U-17 – 0:0

Збірна України U-17 з двома дублями розтрощила Молдову у стартовому матчі відбору на жіноче Євро-2025

Збірна України U-17 (футболісти не старші 2008 року народження) в рамках тренувального збору в Хорватії провела два спаринги з "картатими". У першому підопічні Юрія Мороза зазнали прикрої поразки 1:2, тож прагнули взяти реванш у другій грі, аби на мажорній ноті піти на зимовий відпочинок. Наставник "синьо-жовтих" Юрій Мороз ще до початку зустрічі заявляв, що результат у матчі не головне – важливо награти комбінації й дати можливість проявити себе якомога більшій кількості гравців.

На 21-й хвилині наша команда могла вийти вперед, але взяття воріт було скасоване через офсайд у Павла Люсіна. Хорвати відповіли небезпечним моментом наприкінці тайму, коли лише стійка врятувала українців.

На початку другого тайму "синьо-жовті" створили три небезпечні моменти поспіль, але класно зіграв голкіпер господарів. На 71-й хвилині Арсеній Шишкевич мав ще один чудовий шанс, однак його удар головою прийшовся у поперечину. Як наслідок, гра завершилась з нулями на табло.

Нагадаємо, збірна України U-17 виконала завдання в першому кваліфікаційному раунді Євро-2025 (U-17). "Синьо-жовті" посіли друге місце, що дозволило команді вийти до другого етапу відбору, який відбудеться навесні наступного року.

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