Україна U-17 розписала мирову з Португалією та вийшла до наступного раунду з першого місця

Підопічні Олександра Петракова розійшлись миром з португальцями в заключному турі кваліфікації до Євро-2020 U-17.

Євро-2020 (U-17), 1-й кваліфікаційний раунд, група 8

Україна U-17 – Португалія U-17 – 0:0

Збірна України розійшлась безгольовою нічиєю із португальцями та зберегли перше місце. Збірна Португалії переважала за кількістю ударів, але не за їхньою точністю: з 9 ударів 6 були повз ворота (хоча один із них – постріл у каркас) і ще 3 – заблоковані.

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"Синьо-жовті" пробивали більш підготовлено: з 4 ударів два були в площину воріт. Однак обидві команди оформили вихід до наступного раунду, а тому особливо не навантажувались задля перемоги.

Таким чином, Україна U-17 посідає перше місце у 8 кваліфікаційній групі, маючи в активі 7 пунктів, Португалія з 5 очками лишилась другою.

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