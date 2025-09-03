Збірні України U-17 та Катару U-18 зустрілись у першому матчі на турнірі в Хорватії. Результат та огляд зустрічі читайте в цій новині на "Футбол 24"

Товариський матч

Україна U-17 – Катар U-18 – 1:2

Голи: Левицький, 14 – Ктіт, 28, ?, 80

Стартовий склад збірної України U-17 : Степанов, Смотрицький, Левицький (к.), Панчишин, Пламінський, Буравцов, Шукалович, Волошко, Гамзик, Кожушко, Сердюк.

Україна U-17 стартувала на міжнародному турнірі в Хорватії матчем проти Катару. Варто відзначити, що окрім Катару, суперниками "синьо-жовтих" стануть також команди Південної Кореї та ОАЕ, а всі суперники на рік старші за українців.

Втім, початок гри із Катаром не показав жодної переваги азійської команди. Моментами здавалось, що саме українці старші – підопічні Олександра Ситника вдало накривали суперника, хоча темп матчу не був високим. На 12-й хвилині Україна могла повести в рахунку, але удар головою після подачі з кутового (визначити, хто це був, через якість трансляції майже неможливо) вийшов неточним.

А на 15-й хвилині Левицький вивів "синьо-жовтих" вперед: після навісу Гамзика зі штрафного з лівого флангу капітан збірної України вдало підрізав м'яч головою у ближній кут – 1:0! За хвилину українці могли подвоїти перевагу, але суддя зафіксував фол у момент удару. Правий фланг атаки України виглядає класно – особливо виділявся Ярослав Кожушко.

Ледь не перша вилазка Катару до воріт Степанова завершилась небезпечним штрафним – був ризик отримати у власні ворота пенальті. Але цей штрафний призвів до пропущеного гола – Ктіт потужним ударом прошив Олександра Степанова, пробивши у "воротарський кут". На цьому перший тайм фактично завершився – небезпечних моментів більше не було.

А старт другого тайму був за Катаром, який за 2 хвилини мав дві нагоди. І якщо удар з-за меж штрафного вийшов неточним, то Степанов врятував у моменті з виходом віч-на-віч суперника. Українці відповіли ударом Кощія зі штрафного з "точки Крооса" – воротар катарців потягнув. Гордєєв приклався здалеку – м'яч пролетів поруч зі стійкою.

Степанов у стрибку зупинив прорив нападника катарців з правого флангу в штрафний – все завершилось кутовим. На 80-й хвилині Катар повів у рахунку, скориставшись незграбною грою захисників України, які хаотично перехопили м'яч, але віддали супернику – нападник з другої спроби закотив уже в порожні ворота, пройшовши Степанова. Таким чином, цей гол став першим у грі, забитим не після штрафного удару.

Катар міг збільшити перевагу майже одразу, але довести до удару свою нагоду так і не вдалось. В підсумку, мінімально поразка підопічних Олександра Ситника.

