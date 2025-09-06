Контрольний матч

Польща U-18 – Україна U-17 – 2:2

Голи: Скорб, 38, 53 – Сердюк, 48, 68

Воротар збірної України Денис Столяренко став абсолютним героєм першого тайму. У його середині він зробив сейв матчу і зробив усе можливе, щоб суперник не забив з дуже вигідної позиції: коли Денис вже був відіграний, Філіп Скорб пробив у штангу. До слова, Столяренко виявився єдиним гравцем української команди, який виступає в Польщі – за варшавську Легію.

Україна впевнено здолала Швецію і очолює турнір збірних U-18 – у "синьо-жовтих" різниця голів 8:1

Однак наприкінці першого тайму Скорб виправився і замкнув у дотик простріл партнера з правого краю штрафного майданчика.

Збірна України зрівняла рахунок на 48-й хвилині після навісу з кутового: Сердюк головою замкнув подачу Волошка. До слова, автор гола вийшов на заміну у перерві.

Статус-кво протримався недовго. На 53-й хвилині Столяренко розігрував атаку від воріт і, зробивши пас на півзахисника Шахтаря Шукаловича, показував йому напрямок для подальшого розвитку, але Станіслав погано прийняв м'яч і дозволив все тому ж Скорбу його перехопити. Форвард "Кадри" реалізував вихід один на один.

Проте "український Холанд" Кирило Сердюк оформив дубль – він знову забив головою, але цього разу з гри, а не після розіграшу стандарту.

Поляки могли вирвати перемогу, проте двічі влучали у поперечину на останніх хвилинах.

До слова, завдяки тому, що польські вболівальники проігнорували цей матч, у українських футболістів була непогана підтримка – всю гру було чутно тільки наших фанатів.

Також було чутно настанови головного тренера збірної України Олександра Ситника. Він давав їх російською мовою...

"Враження, що сьогодні День Незалежності", або Якого моменту перелякався Дешам – репортаж з "українського" Вроцлава