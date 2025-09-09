Збірна України U-17 провела останній матч на турнірі в Хорватії проти ОАЕ U-18. Результат та огляд зустрічі читайте в цій новині на "Футбол 24".

Товариський матч

Україна U-17 – ОАЕ U-18 – 0:3

Голи: Да Коста, 17, 28, 90+4

У стартовому поєдинку підопічні Олександра Ситника зазнали мінімальної поразки від Катару U-18 (1:2), а в другому матчі розійшлися миром із Польщею U-18, зафіксувавши рахунок 2:2.

Вже на 17-й хвилині "синьо-жовті" пропустили. Українці втратили м’яч на своїй половині поля, і довга передача суперника знайшла свого адресата. Голкіпер не зміг зреагувати на поперечну передачу, яку замкнули з рикошетом від захисника української збірної.

Другий гол не змусив себе довго чекати. Голкіпер ОАЕ вибив м’яч у центр поля, його партнер скинув ближче до наших воріт, і, обігравши захисника, Да Коста з дальньої дистанції переграв нашого воротаря.

На старті другого тайму стався досить цікавий епізод. Після атаки нашої команди м’яч, здавалося, залетів у ворота суперника, але його виніс захисник. На повторі в уповільненому темпі було видно, що він зробив це рукою, проте суддя не відреагував на цей момент.

Українці мали ще дві перспективні нагоди, але реалізувати їх не вдалося. На жаль, в останні хвилини матчу травму отримав півзахисник Євген Волошко. До того ж на четвертій компенсованій хвилині збірна ОАЕ ще раз вразила ворота українців. "Синьо-жовті" завершили турнір без жодної перемоги.

