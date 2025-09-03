Юнацька збірна України U-17 розпочинає виступи на товариському турнірі в Хорватії. Стартовий склад команди та онлайн-трансляцію першого поєдинку дивіться у цій новині на "Футбол 24".

3-го вересня юнацька збірна України U-17 розпочне виступи на міжнародному товариському турнірі в Хорватії. У стартовому матчі команда зустрінеться з Катаром U-18.

Протягом турніру українці також зіграють проти ровесників із Південної Кореї та ОАЕ. Варто відзначити, що всі суперники виставлять склади з футболістів, які на рік старші.

Трансляція матчу з Катаром розпочнеться о 18:00 на офіційному YouTube-каналі УАФ.

Стартовий склад збірної України: Степанов, Смотрицький, Левицький (к.), Панчишин, Пламінський, Буравцов, Шукалович, Волошко, Гамзик, Кожушко, Сердюк

Запасні: Столяренко, Пожар, Гололобов, Ященко, Сафонов, Удовиченко, Кощій, Гурам, Шупик, Коман, Сорочинський, Рудзей, Яблонський, Гордєєв

