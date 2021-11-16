Україна U-21 – Сербія U-21: стартові склади та онлайн-трансляція матчу відбору до Євро-2023
Молодіжна збірна України в рамках поєдинку відбору до чемпіонату Європи-2023 приймає однолітків з Сербії. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч відбору до Євро-2023 Україна U-21 – Сербія U-21 стартує о 18:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстовий онлайн, а дивитися зустріч у прямому етері можна на каналі "Футбол 2".
Стартові склади команд
Україна U-21: Трубін – Сич, Сирота, Батагов, Вівчаренко – Криськів, Бондаренко, Михайленко – Судаков, В'юнник, Мудрик.
Запасні: Фесюн, Боль, Таловєров, Желізко, Кухаревич, Очеретько, Ванат, Капінус, Алефіренко.
Сербія U-21: Гордіч – Ераковіч, Марковіч, Честіч, Шеховіч – Мілосавлєвіч, Топіч, Станіч – Пантовіч, Тедіч, Стевановіч.
Запасні: Мічовіч, Павловіч, Дєрлек, Мітровіч, Антонієвіч, Лукіч, Ступаревіч, Міловановіч, Янковіч.
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