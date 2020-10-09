Молодіжна збірна України під керівництвом Руслана Ротаня непогано провела вересневий відрізок, несправедливо втративши очки у Данії та впевнено перегравши Фінляндію на виїзді. З вікінгами, крім нас, ніхто навіть в нічию не зіграв, але все це дає мізерні шанси на Євро-2021 – потрібно було перемагати фіннів вдома та догравати у Копенгагені до останніх секунд. Тепер "жовто-сині" йдуть третіми в групі з відставанням у дев'ять залікових балів від другої позиції – її посідає Румунія. Україна ще може зачепитися за вихід (у нас буде три матчі попереду, у румунів – два з поєдинком проти Данії), але на Євро потрапить лише п'ять найкращих других місць. Не факт, що ми вліземо у цю п'ятірку.

Словом, шанси на прорив є, але вкрай теоретичні. Руслан Ротань, схоже, не особливо вірить в успіх, заявивши про омолодження команди під наступний відбірковий цикл. На цей збір головний тренер викликав солідний десант дебютантів – динамівців Скорка, Білошевського та Бражка, "гірника" В'юнника, а також 17-річних Шевцова (Десна) та Очеретька (Маріуполь). Місяць тому до заявки потрапив нюрнберзький 18-річний талант Шуранов та киянин Сирота, якого одразу забрали в головну збірну. Втім, і досвідченені виконавці вже вписалися у команду – основними стали Сікан, Бондаренко та Булеца, непогано посилює гру Луньов, а на лівому фланзі розкрився Дубінчак. В останніх матчах ця група сильно виділялася.

Втім, спалах коронавірусу залишив збірну без футболістів Шахтаря (Корнієнко, Судаков, Трубін), олександрійців (Білик і Бабогло) та трьох провідних виконавців (Чеберко, Забарний, Конопля), яких потягнула до себе збірна Андрія Шевченка. Здобути позитивний результат у матчі проти Румунії U-21 на тлі цих особливостей буде набагато важче – тим паче, що Україна U-21, при всіх своїх успіхах у вересні, залишила суперникам достатньо шансів біля власних воріт. У Бухаресті ж минулої осені наша команда зазнала розгрому (0:3), хоча у нас навіть з Мальтою в певний момент виникли проблеми. Словом, футбол "жовто-синіх" далекий від ідеалу.

Румунська U-21 вважається однією з найкращих за останні роки. Декілька її виконавців вже мають досвід виступів на молодіжному Євро в Італії, а у поточному відборі "ромале" забили найбільше голів (17) – при цьому найменше пропустивши (4). Це досить іменитий, як для свого рівня, колектив: Дрегуш потрапив до Серії А (Кротоне), Ман та Моруцан вже третій-четвертий сезон поспіль бігають в основі Стяуа, а Белуце на днях оформив перехід з Брайтона у київське Динамо. Очолює ж румунів легендарний Адріан Муту, в активі якого поки що тільки два поєдинки – його підопічні переграли Фінляндію (3:1) та Мальту (3:0). Словом, команда у нього дуже небезпечна.

Румуни вважалися фаворитами групи, однак Данія у домашній зустрічі першого туру завдала нашому сусіду поразки (2:1). Крім того, Румунія розписала безгольову нічию в Белфасті проти Північної Ірландії – от і всі невдачі у відборі. Наразі підопічні Адріана Муту йдуть другими з відставанням у три очки від данців, а матч-відповідь пройде в останньому турі у Бухаресті – тобто, шанси на першу сходинку залишаються, а поразка у Києві в плани нашого суперника не входить. Сьогодні українцям буде дуже важко, але на Оболонь-Арену впустять вболівальників. Хочеться вірити, що це допоможе "жовто-синім" взяти реванш за виїзний розгром.

Орієнтовні склади на матч Україна U-21 – Румунія U-21

Україна U-21: Різник – Вантух, Попов, Сирота, Дубінчак – Батагов, Булеца – Бондаренко, Топалов, Цитаїшвілі – Сікан

Румунія U-21: Влад – Харуц, Пашкану, Гіца, Бобок – Олару, Белуце, Чобану – Ман, Дрегуш, Мецан

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Румуни в середньому забивають 2,4 голи за гру, а в України шалені діри в обороні. Саме тому букмекери не вірять у перемогу команди Руслана Ротаня, надаючи перевагу підопічним Адріана Муту – втім, різниця у коефіцієнтах мінімальна. З атакою у "жовто-синіх" зараз порядок, та і тій же Данії рік тому забивали двічі (і могли забивати ще), тож сподіватися на голи у ворота гостей можна. Тим паче, за рідних трибун.

Звісно ж, українці будуть вмотивовані на реванш, але загалом румуни сильніші (тим паче, на тлі наших втрат) – і результат їм потрібен більше. З огляду на вищезазначені факти, є сенс ставити на бойову нічию. Її можна було б вважати успіхом.