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Україна U-21 – Фінляндія U-21: стартові склади на матч кваліфікації Євро-2021

17:30 830 Читать на русском
Україна U-21 – Фінляндія U-21: стартові склади на матч кваліфікації Євро-2021
Збірна Україна U-21 розпочинає кваліфікацію на Євро-2021 / фото П. Кубанова

Молодіжна збірна України розпочинає кваліфікацію на Євро-2021 матчем проти одноліток з Фінляндії. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч відбору до чемпіонату Європи-2021 Україна U-21 – Фінляндія U-21 розпочнеться о 18:30 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію поєдинку проведе "Футбол 24".

Чемпіони світу U-20, Русин, Шапаренко – Ротань оголосив заявку молодіжної збірної на матчі кваліфікації до Євро-2021

Стартові склади

Україна U-21: Білик – Конопля, Бондар, Чеберко, Корнієнко – Алібеков, Шапаренко, Козак – Булеца, Сікан, Топалов

Запасні: Кучерук, Бабогло, Смирний, Вакула, Лєднєв, Мудрик, Мілованов, Чех, Цітаішвілі

Фінляндія U-21: Яаскелайнен – Хальме, Піккарайнен, Сундман – Сойсало, Хювярінен, Лінгман, Кайрінен, Вертайнен – Валакарі, Кельман

Запасні: Лейслахті, Мохамед, Оксанен, Юлятупа, Хяккінен, Ассегнун, Фагерстром, Віртанен, Коуассіві-Беніссан

Ротань і його команда: Лунін, Динамо, чемпіони світу – чого чекати від молодіжної збірної України у відборі до Євро-2021

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