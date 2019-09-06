Україна U-21 – Фінляндія U-21: стартові склади на матч кваліфікації Євро-2021

Молодіжна збірна України розпочинає кваліфікацію на Євро-2021 матчем проти одноліток з Фінляндії. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч відбору до чемпіонату Європи-2021 Україна U-21 – Фінляндія U-21 розпочнеться о 18:30 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію поєдинку проведе "Футбол 24".
Чемпіони світу U-20, Русин, Шапаренко – Ротань оголосив заявку молодіжної збірної на матчі кваліфікації до Євро-2021
Стартові склади
Україна U-21: Білик – Конопля, Бондар, Чеберко, Корнієнко – Алібеков, Шапаренко, Козак – Булеца, Сікан, Топалов
Запасні: Кучерук, Бабогло, Смирний, Вакула, Лєднєв, Мудрик, Мілованов, Чех, Цітаішвілі
Фінляндія U-21: Яаскелайнен – Хальме, Піккарайнен, Сундман – Сойсало, Хювярінен, Лінгман, Кайрінен, Вертайнен – Валакарі, Кельман
Запасні: Лейслахті, Мохамед, Оксанен, Юлятупа, Хяккінен, Ассегнун, Фагерстром, Віртанен, Коуассіві-Беніссан
Ротань і його команда: Лунін, Динамо, чемпіони світу – чого чекати від молодіжної збірної України у відборі до Євро-2021