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Україна U-21 – Данія U-21: стартові склади на матч відбору Євро-2021 U-21

17:35 369 Читать на русском
Україна U-21 – Данія U-21: стартові склади на матч відбору Євро-2021 U-21
Україна U-21 – Данія U-21: стартові склади на матч відбору Євро-2021 U-21

В рамках кваліфікації на молодіжний чемпіонат Європи-2021 збірна України U-21 приймає Данію U-21. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч відбору до молодіжного Євро-2021 Україна U-21 – Данія U-21 розпочнеться о 18:30 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

Тренер збірної Данії U-21 знає, як перемогти Україну

Стартові склади

Україна U-21: Білик – Конопля, Попов, Бондар, Корнієнко – Шапаренко, Алібеков, Стецьков – Лєднєв, Русин, Вантух

Запасні: Нещерет, Супряга, Назаренко, Кравчук, Бабогло, Чех, Топалов, Цітаішвілі, Булеца

Данія U-21: Крістенсен – Аньємбе, Нельссон, Бех, Поульсен – Лаурсен, Нартей, Кофод – Ольсен, Брюн-Ларсен, Дамсгор

Запасні: Віндаль-Єнсен, Серенсен, Одгор, Дреєр, Сері, Юльманн, М. Мадсен, Н. Мадсен, Роерслев

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