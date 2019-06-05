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Україна U21 –​​​​​​​ Ізраїль U-21 –​​​​​​​ 1:0 –​​​​​​​ відео гола, огляд матчу та церемонія нагородження

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Україна U21 –​​​​​​​ Ізраїль U-21 –​​​​​​​ 1:0 –​​​​​​​ відео гола, огляд матчу та церемонія нагородження
Україна U-21 святкує перемогу у Меморіалі Лобановського / УАФ

Збірна України U-21 стала переможцем Меморіалу Валерія Лобановського вперше з 2009 року, перегравши у фіналі Ізраїль. Дивіться відео голів та огляд матчу, а також церемонію нагородження.

Меморіал Лобановського, фінал

Україна U-21 – Ізраїль U-21 – 1:0

Гол: Мудрик, 72

Вилучення: Козак, 37

Україна U-21 переграла Ізраїль і стала переможцем Меморіалу Лобановського вперше за 10 років

Збірна України U-21 зустрілась на НСК Олімпійський з однолітками з Ізраїлю у фінальному матчі Меморіалу Лобановського. Перший тайм завершився сухою нічиєю та вилученням Козака.

По перерві юний талант Шахтаря Михайло Мудрик обійшов голкіпера, пробив повз захисників та приніс перемогу "синьо-жовтим". Українська збірна тріумфувала у цьому турнірі вперше за 10 років.

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Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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