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Україна U-20 – Південна Корея U-20: онлайн-трансляція фіналу ЧС-2019

18:54 3571 Читать на русском
Україна U-20 – Південна Корея U-20: онлайн-трансляція фіналу ЧС-2019
Україна U-20 – Південна Корея U-20 15 червня 2019: онлайн-трансляція матчу – фінал Чемпіонату світу-2019

Україна U-20 і Південна Корея U-20 зустрічаються у матчі за золото молодіжного Чемпіонату світу-2019. Склади та онлайн-трансляцію фіналу ЧС-2019 U-20 дивіться в цій новині на "Футбол 24".

 
Лі Кан Ін 5’
5’ Лі Кан Ін

Матч, як і онлайн-трансляція Україна U-20 – Південна Корея U-20 на "Футбол 24", стартував о 19:00 за київським часом. Гру на Міському стадіоні в Лодзі показує UA: Перший. Молодіжна збірна України до вирішальної зустрічі не програла жодного матчу, а виграла 5 з 6-и можливих. Причому команда Петракова незмінно відкривала рахунок. Це перший Чемпіонат світу U-20, в якому Україна дійшла до фіналу – досі наші хлопці зупинялися на стадії 1/8. На шляху до історичного досягнення збірна України била і фаворитів, і андердогів. Жертвами юних українців стали США, Катар, Панама, Колумбія (в єдиному нашому матчі в Лодзі) та Італія, а відстояти нічию вдалося лише Нігерії.

Україна U-20 – Південна Корея U-20: прогноз на фінал ЧС-2019

Південна Корея U-20 стала першою за 20 років азійською командою, яка побореться за золото турніру. Звітний матч у будь-якому випадку стане історичним. Або українці вперше завоюють золоті медалі молодіжного Мундіалю, або корейці стануть єдиною командою з Азії, якій вдалося виграти футбольний Чемпіонат світу. В обох попередніх фіналах команди з цього континенту програвали європейським збірним по 0:4 – Катар від ФРН у 1981-му, Японія від Іспанії у 1999-му. Утім, корейці цього разу не мають наміру так легко здаватися: вони обігравали Аргентину, ПАР, Японію, Еквадор, а також пройшли по пенальті Сенегал, мінімально поступившись лише Португалії ще у групі.

Україна U-20 – Південна Корея U-20 15 червня 2019: дивитися трансляцію матчу онлайн – фінал Чемпіонату світу-2019

Склад збірної України: 1. Лунін – 17. Конопля, 13. Бескоровайний, 2. Бондар (к), 3. Сафронов, 9. Корнієнко – 15. Дришлюк, 8. Хахльов – 7. Цітаішвілі, 11. Супряга, 10. Булеца

Запасні: 12. Кучерук, 20. Різник, 5. Веремієнко, 6. Чех, 16. Мусолітін, 18. Устименко, 19. Снурніцин, 14. Сікан, 21. Кащук.

Склад збірної Південної Кореї: Лі Кван Йон – Лі Чже Ік, Кім Хон Ву, Лі Чжи Соль – Чой Джун, Чхо Йон Вук, Кім Чон Мін, Кім Се Юн, Хван Те Хон – О Се Хон, Лі Кан Ін

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