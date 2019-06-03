Україна U-20 – Панама U-20: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЧС-2019

Молодіжні збірні Панами та України поміряються силами у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2019 U-20. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку шукайте в цій новині на "Футбол 24".
Матч другого туру чемпіонату світу Україна U-20 – Панама U-20 розпочався о 18:30 за київським часом. Телетрансляція доступна на каналі UA:перший, текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
Петраков поділився очікуваннями від 1/8 фіналу ЧС-2019 U-20
Стартові склади:
Україна U-20: Лунін, Конопля, Бондар, Попов, Безкоровайний, Корнієнко, Чех, Дришлюк, Цітаішвілі, Булеца, Сікан
Запасні: Сафронов, Веремієнко, Хахльов, Супряга, Кучерук, Мусолітін, Устименко, Снурніцин, Різник, Кащук
Панама U-20: Дімас, Родрігес, Бенітес, Гамбоа, Харві, Вокер, Брістан, Гріффіт, Валанта, Трехос, Вест
Запасні: Аллен, Орельєн, Мендес, Кіртон, Велч, Родрігес, МакКензі, Каннінгхем, Москера, Герреро