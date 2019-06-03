toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України U-21
ТОТТЕНХЕМ - ЛІВЕРПУЛЬ ЗБІРНА УКРАЇНИ ТРАНСФЕРИ

Україна U-20 – Панама U-20: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЧС-2019

18:25 1829 Читать на русском
Україна U-20 – Панама U-20: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЧС-2019
Україна U-20 – Панама U-20: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЧС-2019

Молодіжні збірні Панами та України поміряються силами у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2019 U-20. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку шукайте в цій новині на "Футбол 24".

23’ Данило Сікан
 
23’ Данило Сікан

Матч другого туру чемпіонату світу Україна U-20 – Панама U-20 розпочався о 18:30 за київським часом. Телетрансляція доступна на каналі UA:перший, текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".

Петраков поділився очікуваннями від 1/8 фіналу ЧС-2019 U-20

Стартові склади:

Україна U-20: Лунін, Конопля, Бондар, Попов, Безкоровайний, Корнієнко, Чех, Дришлюк, Цітаішвілі, Булеца, Сікан

Запасні: Сафронов, Веремієнко, Хахльов, Супряга, Кучерук, Мусолітін, Устименко, Снурніцин, Різник, Кащук

Панама U-20: Дімас, Родрігес, Бенітес, Гамбоа, Харві, Вокер, Брістан, Гріффіт, Валанта, Трехос, Вест

Запасні: Аллен, Орельєн, Мендес, Кіртон, Велч, Родрігес, МакКензі, Каннінгхем, Москера, Герреро

Україна U-20 на порозі історичного досягнення на ЧС-2019 – Лунін і 2 партнери вражають ЗМІ, "українець тисне на Реал"

blog_ava
Фонсека за крок до призначення тренером Роми – на заваді два фактори
09:39
4184
Теги
Збірна України U-21 Чемпіонат світу U-20 Україна U-20 Україна U-20 Чемпіонат світу U-20 Чемпіонат світу U-20 Панама U-20 Панама U-20 Україна U-20 - Панама U-20
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
55
хв
Чорноморець
19:00
Колос
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук