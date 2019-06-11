Україна U-20 – Італія U-20: онлайн-трансляція матчу 1/2 фіналу чемпіонату світу

Збірна України U-20 грає проти італійських ровесників у півфіналі ЧС-2019. Стартові склади та онлайн-трансляція поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 1/2 фіналу ЧС-2019 Україна U-20 – Італія U-20 розпочнеться о 18:30 за київським часом. Телетрансляція доступна на телеканалі "UA: Перший. Натомість "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

В іншому півфіналі зіграють Еквадор та Південна Корея.

Лунін офіційно повертається в розташування збірної України U-20 і зіграє у півфіналі ЧС-2019

Андрій Лунін та Денис Попов потрапили до стартової одинадцятки.

Стартові склади команд:

Україна U-20: Лунін, Конопля, Бондар, Попов, Бескоровайний, Чех, Корнієнко, Дришлюк, Булеца, Кащук, Сікан

Італія U-20: Пліццарі, Тріпалделлі, Габбія, Раньєрі, Дель Прато, Скамачча, Фраттезі, Белланова, Пеллегріні, Еспозіто, Пінамонті

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