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"Україна точно не буде дружньо налаштована в себе вдома", – захисник збірної Естонії

20:40 50 Читать на русском
"Україна точно не буде дружньо налаштована в себе вдома", – захисник збірної Естонії
Карол Метс / soccernet.ee

Захисник збірної Естонії Карол Метс поділився думкою щодо майбутнього товариського матчу проти України.

 

"Україна точно не запропонує нам товариську зустріч у себе вдома, це буде складне протистояння. Нас очікує зустріч із сильним суперником.

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Матч проти Німеччини показав, що в атакувальному плані збірна Естонії розвивається", – поділився Метс в коментарі Soccernet.

Нагадаємо, збірна України зустрінеться з Естонією в товариському матчі 14 листопада в Запоріжжі. Наступний матч "синьо-жовті" зіграють проти Сербії 17 листопада.

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