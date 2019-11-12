"Україна точно не буде дружньо налаштована в себе вдома", – захисник збірної Естонії

Інтерв’ю — 17:00 5796
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"Вони припинили платити – я припинив забивати": форвард легендарного клубу Швейцарії звинуватив Волинь у заборгованості
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Шахтар – Динамо: поліція відкрила кримінальне провадження за расистські вигуки фанатів киянУкраїна — 16:40 507
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"Вважаю, що Миколенко перейде в Італію або Англію", – відомий скаут переконаний, що захисник Динамо покине клубУкраїна — 16:02 1706
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"Миколенко цікавить великих європейських агентів": Шевченко де-факто в Мілані, Лунін чекає змін, Тайсон – неактуальнийІнтерв’ю — 15:00 10698
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Зозуля отримав нагороду найкращому гравцю Альбасете у жовтніІспанія — 14:04 838