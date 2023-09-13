Гра Італії та України мала велике значення у відборі чемпіонату Європи, проте багато цікавого відбувалося і за межами поля.

Українським фанатам вдалося перекричати господарів, яких на трибунах було у 25 разів більше. Наші земляки заполонили Мілан перед грою, а потім видали яскраве шоу і на Сан-Сіро.

На щастя, також вдалося уникнути політичних провокацій, якими раніше були затьмарені виїзди наших клубів у Туреччину та Грецію. Ці та інші моменти "Футбол 24" детально обговорив з цікавою гостею – публіцисткою Яриною Грушею, яка перебувала в безпосередньому контакті зі збірною України.

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