"Україна та Португалія – команди топ-рівня", – нападник збірної Литви Черних

Нападник збірної Литви Федір Черних похвалив Україну напередодні матчу відбору до Євро-2020.

"Ті, хто дивляться футбол, знають, що у складі збірної України і Португалії технічні і швидкі футболісти. Це збірні топ-рівня. Україна має відмінних виконавців.

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Усвідомлюємо, що до нас приїдуть суперники більш високого рівня, але якщо викладемося на 100%, то можемо зіграти гідно", – наводить слова Черних сайт Федерації футболу Литви.

Нагадаємо, збірна України зустрінеться з Литвою у матчі відбору до Євро-2020 завтра, 7-го вересня, а через 3 дні зіграє проти Нігерії у товариському матчі.

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