Україна та Німеччина позмагаються у кіберфутболі

У вівторок, 19 травня, о 20:00 на Youtube-каналі Української асоціації футболу відбудеться пряма трансляція чергового кіберфутбольного двобою за участю збірної України.

Цього разу "синьо-жовті" протистоятимуть збірній Німеччини!

Нещодавно наші хлопці гідно показали себе в онлайн-баталіях з однією з найкращих команд континенту в дисципліні PES – збірною Нідерландів. Поступаючись "помаранчевим" після двох поєдинків, українська збірна проявила характер та організувала неймовірний камбек, звівши протистояння до нічиєї

На черзі – холоднокровна німецька "машина", яка зазвичай не залишає шансів своїм суперникам не лише на реальних футбольних полях, а й на віртуальних. На прихильників гри мільйонів чекає справжнє кіберфутбольне шоу!

Максим Makson Андрасюк, Ігор ighor_8 Любчак, Віталій Budb_Proshe Литвинов, Сергій Sergobibika Марченко змагатимуться з квартетом: Матіас Вінклер, Мехраб Есмаіліан, Майк Лінден та Паям Зейналі.

Команди зіграють всього 4 матчі, а переможця буде визначено за загальним рахунком зустрічі.

Україна – Німеччина.

19 травня, 20:00, Youtube-канал УАФ. Дивись потужний кіберфутбол, вболівай за збірну України!