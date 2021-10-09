"Фінляндія і Україна – на даний момент команди одного рівня. Не думаю, що ми сильніші, тому що фіни дуже додали. Я не грав у домашній грі, тому що був травмований.

Фінляндія – Україна: стартові склади та онлайн-трансляція матчу відбору до ЧС-2022

У порівнянні з тими іграми, коли ми зустрічалися з Фінляндією в кваліфікації до ЧС-2018, команда сильно зросла. Вони стали сильнішими в індивідуальній майстерності і командній тактиці.

Зараз футбол в подібних країнах, які раніше вважалися середняками, на підйомі. Там приділяється велика увага дитячому спорту і це дає свої плоди. Данія, Норвегія, Фінляндія, Швеція мають багато талановитих молодих футболістів.

Нам потрібно бути максимально сконцентрованими протягом усього матчу, щоб досягти позитивного результату. Ні в якому разі не можна розслаблятися, тому що ключову роль можуть зіграти дрібниці. Нам варто грати до кінця", – сказав Степаненко для ТК Футбол.

Нагадаємо, Україна та Фінляндія визначать сильнішого сьогодні, 9 жовтня, стартовий свисток пролунає о 19:00.

Фінляндія – Україна: анонс матчу відбору до ЧС-2022