Україна спробує поборотися за місце СК Дніпро-1 в єврокубках, повідомляє "ТаТоТаке".

"Отримати бабки і по-тихому закрити лавочку": відомий інсайдер пролив світло на ситуацію в СК Дніпро-1

Команда Юрія Максимова за підсумками сезону посіла у турнірній таблиці УПЛ четверту сходинку і завоювала право представляти нашу державу у Лізі конференцій (згідно з жеребом її суперником у 2-му кваліфікаційному раунді буде угорська Академія Пушкаша). У разі зникнення дніпровської команди з футбольної мапи функціонери спробують вибити дозвіл на участь в єврокубках для Руха, який фінішував шостим.

"Прецедентів такої заміни після жеребкування поки що не було. Але попереду консультації з УЄФА – можливо, вони увійдуть у становище України, враховуючи ситуацію в нашій країні", – заявили в коментарі представники УПЛ.

"Шансів, що нам дозволять грати, мало. Але можливо, врахують, що у нас іде війна. Які обставини вважати форс-мажорними, якщо не ці?", – додали у львівському клубі.

До слова, всі ці розклади актуальні тільки у разі відмови СК Дніпро-1 від участі в турнірах наступного сезону. Наразі представники дніпровського клубу уникають пояснень, прикриваючись перебуванням у відпустці.

СК Дніпро-1 на вихід – відомо, хто може замінити команду Максимова в УПЛ