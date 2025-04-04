Україна та Чехія зіграли матч 3-го туру групового етапу дивізіону В жіночої Ліги націй-2025. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Жінки, Ліга націй-2025, дивізіон В, 3-й тур

Група 4

Україна – Чехія – 1:0

Гол: Овдійчук, 57

Зустрічалися лідери групи, які у двох минулих турах проти Албанії та Хорватії набрали по 6 очок. Чешки набили значно кращу різницю голів і в розкладах букмекерів виглядали фаворитками, однак активніше гру розпочали українки.

Збірна України офіційно отримала технічну поразку через неявку на матч відбору Євро-2025

Підопічні Володимира Пятенка намагалися діяти комбінаційно, натомість суперниці покладалися лише на стандарти. Найкращими моментами команди обмінялися в середині тайму. Андрухів м'якенько подала на голову Козловій – повз дев'ятку. Кутовий Чехії завершився страшенною колотнечею, проте Семків у шпагаті героїчно відбилася на лінії воріт. Нулі до перерви.

На старті другої половини збірна України пережила неприємні хвилини. Басанська у підкаті не дотягнулася до м'яча і випустила Крейчіржикову на чистісінький "буліт" зі Самсон. Голкіперка "синьо-жовтих" виграла ближній бій! Ще один дуже гострий удар заблокувала Андрухів.

Українки встояли і на 57-й хвилині провели свою разючу контратаку. Овдійчук перехопила м'яч на своїй половині, запустила Козлову, а сама побігла в чужий карний майданчик. Ніколь "прочавила" двох суперниць і подала на Ольгу, яка пробила в протихід Вотіковій – 1:0.

"Синьо-жовті" очікувано відійшли в оборону, зразково виконавши свою роботу. Чешки взагалі мали догравати у меншості, але арбітриня чомусь зовсім проігнорувала хамський удар ліктем Черної в обличчя Басанської. 7 додаткових хвилин також здивували, але не українок. Наші дівчата втримали перемогу і з 9 очками стали одноосібним лідером групи В4! 8 квітня другий матч "спарки" вже на полі Чехії.

"Жінки можуть дати фору чоловікам": наставник збірної України – про відбір на Євро-2025 і рівень нашого чемпіонату