Виступи Динамо та Шахтаря дозволили трохи поліпшити ситуацію для України у рейтингу УЄФА.

Шахтар та Динамо своїми вчорашніми матчами принесли 0,6 балів, що дозволило Україні набрати загальні 32,300 очки та трохи зменшити відставання від Шотландії.

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Єдиний представник "скотів" – Рейнджерс – вчора вирвав перемогу над Антверпеном (4:3), що дозволило британцям набрати 0,5 балів. Таким чином, українські клуби скоротили відставання лише на 0,1, проте наступний тиждень може змінити ситуацію.

Цікаво, що Бельгія та Австрія, які розташувались на 9 та 10 місцях відповідно, можуть втратити своїх представників уже 25 лютого. Бельгійців представляє Антверпен та суперник Динамо – Брюгге, а Австрію – Вольфсберг та Зальцбург, які зазнали нищівних поразок.

Нагадаємо, Динамо та Брюгге розписали нічию (1:1), а Шахтар впевнено обіграв Маккабі Тель-Авів.

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